16.07.2021, 14:01
ФОТО | Спортсменка фитнес-бикини из Эстонии показала сексуальную фигуру и написала мотивирующий пост(2)
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На своей странице в Инстаграм персональный тренер из Эстонии Кайса Абнер часто выставляет откровенные фотографии, обнажая свое подтянутое тело, а также делится мотивирующими советами и установками.
В этот раз Абнер рассказала подписчикам об автоматических моделях поведения:
- “Знаешь ли ты, что почти 99% того, что ты сделал сегодня, было не твоим сознательным решением, а твоей автоматической моделью поведения?
- Точно также с работой, прилавками в магазине, те же места на диване, а оттуда — на кровать. Даже зубы чистишь каждый день одинаково. Новый день. Те же шаблоны.
- Не то, чтобы жить по шаблонам и распорядкам — это плохо — это зависит от того, какие распорядки и шаблоны ты установил для себя. Ты доволен ими? Они работают на тебя?
- Если нет, то поменять автоматику никогда не поздно. Вводи новые распорядки, повторяй их изо дня в день, пока они не приживутся и не сольются с тобой.
- Ты то, что постоянно делаешь. Что ты делаешь постоянно? ”
А Вы согласны с фитнес-тренером?