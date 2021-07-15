“Смеяться над инвалидностью — это точно “не со зла?”: Журналистка из Эстонии призналась в проблемах со слухом

По словам Тютиной, у нее уже давно есть некоторые проблемы со слухом, которые иногда доставляют дискомфорт. Она к этому уже привыкла, но она не понимает одного — как можно смеяться над человеком, у которого есть проблемы со здоровьем:

“Я не скрываю, что у меня есть некоторые проблемы со слухом — есть давно поставленный диагноз, есть слуховые аппараты на какие-то важные случаи, в ушах бесконечный шум с 2004 года, но я привыкла.

Друзья и знакомые часто хихикают и шутят, когда я по несколько раз что-то переспрашиваю или не так расслышу. Знаю, что не со зла — я смеюсь вместе с ними, но сейчас, страдая от заложенного уха (очевидно, пробка все-таки), мне впервые стало очень обидно.

Смеяться над человеком со слабым зрением, потому что он что-то не может рассмотреть, смеяться над человеком с травмой ноги, который не может “красиво” ходить, смеяться над человеком, который из-за пережитого инсульта не может связно разговаривать… с каких это пор смеяться над болезнями — это “не со зла”? Смеяться над инвалидностью — это точно “не со зла?”, — написала девушка в Facebook.

А вы сталкивались с подобным поведением?