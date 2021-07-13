Культура
13.07.2021, 17:00

Морской праздник Sail Tallinn предложит развлечения на море и на суше

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Pressifoto
В конце этой недели, с 16 по 18 июля, в круизной зоне Старого порта, Батарейной морской крепости, Летной гавани и портовом городке Ноблесснера состоится крупнейший в Эстонии морской праздник. Гостей будут развлекать как местные, так и зарубежные артисты. Будут работать уличные кафе, детские уголки и улица дизайна. Между портами будет курсировать морское такси.

На протяжении трех дней программа грандиозного морского праздника Sail Tallinn будет наполнена яркими выступлениями известных эстонских музыкантов.

Программа праздника по традиции будет связана с морем – в портах посетителей будут ждать шестнадцать пришвартовавшихся в эстонских водах роскошных парусников. Среди них - Gulden Leeuw из Голландии (длина 67,5 метров), Kapitan Borchardt и Pogoria из Польши (длина 41,92 метров и 47 метров, соответственно).

На расположенных в четырех портах пяти сценах в течение трех дней выступят около 70 музыкальных коллективов и свыше 200 музыкантов, среди них Ewert and The Two Dragons, Smilers, Traffic, The Swingers, Regatt, Kosmikud, Gram-Of-Fun, Vaiko Eplik & Eliit, Miljardid, Frankie Animal, Pluuto ja Villemdrillem и т.д.

В рамках праздника Sail Tallinn в воскресенье, 18 июля, в 19.00 в Таллиннском заливе впервые стартует регата Baltic Regatta 2021. Мероприятие стало результатом сотрудничества с Клайпедой и Щецином, которые, как и Таллинн, в этом году должны были встречать флот The Tall Ships Races. Все участвующие в регате суда на протяжении праздника будут бесплатно открыты для посещения в Летной гавани и портовом городке Ноблесснер.

18 июля после обеда в Таллиннском заливе соберется флот Baltic Regatta. С 14.00 до 15.00 состоится парад парусных судов, принять участие в котором приглашаются и местные парусники, катера и прочий водный транспорт. Насладиться зрелищем можно с расположенных в центре города портов, променада круизной зоны Старого порта и Пирита теэ.

С программой Sail Tallinn можно ознакомиться на сайте Tall Ships Tallinn.

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