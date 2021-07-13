Культура
13.07.2021, 15:22

В парке Лёвенру пройдёт концерт ансамбля Kruuv

 
Pressifoto
Завтра, 14 июля, известный и всеми любимый ансамбль Kruuv выступит в 19:00, в парке Лёвенру, в рамках серии концертов “Музыкальное лето в парке Лёвенру”. Ансамбль исполняет эстонскую и веселую эстрадную музыку. Концерт бесплатный для всех.

Концерты под открытым небом проходят каждую среду с 19:00 на сцене в парке Лёвенру.

Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне, сказал, что уже девятый год подряд бесплатные концерты по средам предлагают слушателям возможность ознакомиться с произведениями лучших эстонских музыкантов. “Музыкальная летняя программа понравится как старшим поколениям, так и молодым меломанам. Приглашаем жителей Кристийне, а также гостей из других районов на летние концерты. Наше желание — предложить приятное времяпрепровождения, послушать музыку на свежем воздухе, а также потанцевать. Увидимся в парке Лёвенру 14 июля!”, добавил Рийбе.

В рамках серии концертов “Музыкальное лето в парке Лёвенру (Mustamäe tee 59a) выступят:

14 июля Kruuv

21 июля Väliharf

28 июля ансамбль Horoskoop

4 августа ансамбль Tuulelõõtsutajad

11 августа Эрик Кригер

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