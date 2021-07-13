В парке Лёвенру пройдёт концерт ансамбля Kruuv

Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне, сказал, что уже девятый год подряд бесплатные концерты по средам предлагают слушателям возможность ознакомиться с произведениями лучших эстонских музыкантов. “Музыкальная летняя программа понравится как старшим поколениям, так и молодым меломанам. Приглашаем жителей Кристийне, а также гостей из других районов на летние концерты. Наше желание — предложить приятное времяпрепровождения, послушать музыку на свежем воздухе, а также потанцевать. Увидимся в парке Лёвенру 14 июля!”, добавил Рийбе.