В Доме Хопнера состоится летний концерт русских романсов и лирических песен

В прошлых сезонах Александр Пелевин заслужил признание у эстонской молодежи, активно выступая в разных школах. С большим успехом прошел концерт русских романсов во Французском лицее, а теперь Александр Пелевин вместе с Марией Веретениной поделятся своей любовью к русской музыке со всеми заинтересованными таллиннскими слушателями.

На концерте в Доме Хопнера прозвучат не только романсы, но и популярные лирические песни. Среди них — “Ах эти черные глаза”, “Все, что было”, “Один раз в год сады цветут” и другие произведения. Настоящим украшением концерта станут романсы, проверенные временем: “Ямщик, не гони лошадей”, “В лунном сиянии” и “Не пробуждай воспоминаний”. Известный русский романс “Дорогой длинною” Александр Пелевин и Мария Веретенина впервые исполнят дуэтом.

Мероприятие состоится в большом зале Дома Хопнера, который из-за своей замечательной ауры и акустики превратился в любимое место для проведения концертов, театральных представлений и выставок. Дом Хопнера расположен в самом сердце города на Ратушной площади.

Александр Пелевин — выпускник Эстонской академии музыки и театра по классу вокала, участник вокального ансамбля “Orthodox Singers”, популярный в Эстонии исполнитель песен и романсов под гитару.

Мария Веретенина родилась в Эстонии, постоянно проживает в Англии, выступая с концертами как в Великобритании, так и в других странах. Певица выступала во многих европейских государствах, в том числе в Швеции, Финляндии, Италии, Испании, Австрии, Венгрии, Германии, а также в России. Мария поет в разных музыкальных жанрах и имеет опыт выступления в лучших концертных залах мира.

Количество мест ограничено.