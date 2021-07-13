От коронавируса умер режиссер и бывший муж Пугачевой Александр Стефанович

Как утверждает телеграм-канал Mash, заслуженный деятель искусств РФ заболел примерно за неделю до госпитализации и лечение начал дома, после чего его состояние стало ухудшаться. Его поместили в ковидную клинику в Сокольниках. Согласно данным ресурса, врачи оценивали состояние Стефановича как средней степени тяжести. Но несмотря на то, что кому-то удавалось победить болезнь, чувствуя себя хуже, в этом случае врачи оказались бессильны.

При этом сам 76-летний режиссер еще неделю назад опровергал сообщения о том, что он заразился именно коронавирусом: по его словам, это просто ОРЗ, и чувствует он себя нормально.

Александр Стефанович поставил фильмы “Дорогой мальчик”, “Душа”, “Начни сначала” и другие. Также был сценаристом, режиссером и исполнителем роли самого себя в сериале “Кураж”, где он показал свое видение жизни бывшей супруги — Аллы Пугачевой. В браке они были с 1977 по 1981 год. Считается, что именно Стефанович сделал певицу главную звездой советской эстрады.