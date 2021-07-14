14.07.2021, 10:26
Балетный гала-концерт летней ночи соберет на сцене Национальной оперы “Эстония” танцоров со всего мира
31 июля и 1 августа
Двухактный гала-концерт позволит встретиться с международными артистами балета и увидеть творческие новшества.
В двух актах будут представлены как жемчужины из золотого фонда балета, так и номера современного танца.
На сцены выйдут великолепные Timothy van Poucke (Национальный балет Голландии) и Chloë Réveillon (Баварский государственный балет).
Постановщики коротких номеров – Трийну Упкин и Евгений Гриб (Эстония), Фабрис Эдельманн (Испания) и Вики Бромберг-Психойос (США).
Художественным руководителем международного балетного гала-концерта летней ночи является Сергей Упкин.
Билеты ЗДЕСЬ.