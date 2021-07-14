Русская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг призывает всех прийти на фестиваль Свободы(3)
В августе этого года Эстонская Республика отмечает 30-летие со дня восстановления своей независимости. Международный театральный фестиваль Свободы, который впервые пройдет на сцене театрального центра Vaba Lava Narva (“Свободная сцена” в Нарве) с 17 по 21 августа, органично вписывается в череду значимых мероприятий, приуроченных к этой дате.
Свои спектакли в Нарву привезут небольшие частные театры из некоторых европейских стран (например, Венгрии, Польши, Румынии), России и Средней Азии (Таджикистан), которые у себя на родине находятся под цензурой или прессингом правительств своих стран. Организаторы фестиваля — театральный центр Vaba Lava — считают, что Нарва, с ее разнообразием мнений и красок, своеобразной энергетикой и способностью подружить восток и запад, — “самое правильное” место для безопасного разговора о свободе и несвободе.
Строго говоря, фестиваль Свободы, по словам руководителя театра Vaba Lava Мярта Меоса был задуман давно, и никто не собирался “подгадывать” его к знаменательной дате. Но ковид отодвинул реализацию планов. И получилось, что как бы и к лучшему. Не пропаганда Mein Kampf, как раз наоборот!
Театральными подмостками для международного фестиваля станут несколько мест в Нарве; помимо театрального центра Vaba Lava Narva cпектакли также пройдут в Доме культуры “Ругодив” и на территории Кренгольмской мануфактуры — в одном из помещений Старопрядильной фабрики (в том, где во время “Кренгольмских соловьев” размещалось кафе для зрителей).
Планируется, что зрители смогут увидеть 10 спектаклей, в том числе и спектакли театрального центра Vaba Lava. Краткую аннотацию каждого можно уже сегодня прочитать в интернете. И все же на традиционном инфочасе в Нарвской городской управе представители целевого учреждения Vaba Lava — председатель совета ЦУ Аллан Калдоя и руководитель театра Мярт Меос, представляя программу первого Международного театрального фестиваля Свободы, посчитали нужным заострить внимание на одном из них. Что не удивительно: вспомним скандальный пикет у стен Vaba Lava Narva 31 мая этого года противников показа одного из спектаклей фестиваля “Свободы” — спектакля “Невидимые семьи” российского театра “Филомела”, в основе которого лежат интервью, взятые у российских ЛГБТ-семей. Спектакль в Нарве еще не показан, пикетчики его не видели и саму пьесу не читали, но это не помешало им выстроиться на акцию протеста.
Представители целевого учреждения Vaba Lava — руководитель театра Мярт Меос и председатель совета ЦУ Аллан Калдоя говорят, что серьезные проблемы с распространением свободы слова, наличие цензуры — это реальность театров не только Востока, но и Европы. Эстония, по их мнению, — счастливое исключение.
Помимо спектаклей в программе фестиваля — ежедневные утренние и дневные обсуждения современного театрального процесса, а также (что в традициях “Свободной сцены”) ежевечерние обсуждения — сразу после окончания спектакля. Что касается первых, то эти обсуждения прежде всего предназначены для гостей фестиваля — режиссеров, актеров, продюсеров, театральных критиков, журналистов. Уже к сегодняшнему дню о своем участии в работе фестиваля заявили более 50 человек из их числа (гастролирующие труппы не в счет), едет театральная делегация из США. Однако двери и для широкой публики на эти обсуждения закрыты не будут. Также каждый вечер на улице у здания Vaba Lava Narva будут проходить концерты джазовой музыки.
- Одна из важных целей фестиваля Свободы состоит в том, чтобы профессиональные частные театры с ярко выраженной социальной миссией, работающие под большим прессингом, сложно выживающие, могли представить себя и свой репертуар западным кураторам, ведь эти театры практически негде увидеть, а Нарва откроет их для театрального мира и зрителей, — говорят Мярт Меос и Аллан Калдоя. — Поэтому мы планируем проводить наш фестиваль Свободы каждые два года.
По словам организаторов, все спектакли будут переводиться на три языка — эстонский, русский, английский.
Фестиваль Свободы получил финансовую поддержку от EAS (Эстонский фонд содействия развитию предпринимательства), Интеграционного фонда Эстонии, фонда Капитал культуры, города Нарвы и различных спонсоров.
Билеты ЗДЕСЬ.