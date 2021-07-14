Русская актриса эстонского происхождения Юлия Ауг призывает всех прийти на фестиваль Свободы

В августе этого года Эстонская Республика отмечает 30-летие со дня восстановления своей независимости. Международный театральный фестиваль Свободы, который впервые пройдет на сцене театрального центра Vaba Lava Narva (“Свободная сцена” в Нарве) с 17 по 21 августа, органично вписывается в череду значимых мероприятий, приуроченных к этой дате.

Свои спектакли в Нарву привезут небольшие частные театры из некоторых европейских стран (например, Венгрии, Польши, Румынии), России и Средней Азии (Таджикистан), которые у себя на родине находятся под цензурой или прессингом правительств своих стран. Организаторы фестиваля — театральный центр Vaba Lava — считают, что Нарва, с ее разнообразием мнений и красок, своеобразной энергетикой и способностью подружить восток и запад, — “самое правильное” место для безопасного разговора о свободе и несвободе.

Строго говоря, фестиваль Свободы, по словам руководителя театра Vaba Lava Мярта Меоса был задуман давно, и никто не собирался “подгадывать” его к знаменательной дате. Но ковид отодвинул реализацию планов. И получилось, что как бы и к лучшему. Не пропаганда Mein Kampf, как раз наоборот!

Театральными подмостками для международного фестиваля станут несколько мест в Нарве; помимо театрального центра Vaba Lava Narva cпектакли также пройдут в Доме культуры “Ругодив” и на территории Кренгольмской мануфактуры — в одном из помещений Старопрядильной фабрики (в том, где во время “Кренгольмских соловьев” размещалось кафе для зрителей).