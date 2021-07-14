Ирина Алферова две недели борется с коронавирусом

Ирина Алферова с супругом подхватили коронавирус. Пару мучил сильный кашель и слабость. Врачи тут же настояли на госпитализации супругов. Сообщается, что поначалу состояние Ирины Ивановны вызывало серьезное опасение у врачей.

“У нее очень тяжелое состояние, она была подключена к аппаратуре”, — делился художественный руководитель московского театра “Школа современной пьесы” Иосиф Райхельгауз, близко общающийся со звездой советского кино.

Благо, со временем Алферова пошла на поправку. “Ирине Ивановне намного лучше, но она еще находится в больнице. Она в одной палате со своим мужем Сергеем, она сейчас уже ухаживает за ним”, — подчеркивал Райхельгауз.

Но наследница 70-летней артистки опровергла информацию о том, что ее мама была в тяжелом состоянии. “Это ложь! Она чувствует себя прекрасно, спасибо”, — лаконично отметила Ксения в беседе с подписчиками.

Сейчас поклонники Ирины Алферовой желают ей и мужу скорейшего восстановления. “Ксения, передавайте маме, что мы переживаем за нее. Пусть у вас все будет хорошо!”; “Дай Бог здоровья прекрасной Ирине Ивановне и ее супругу!”; “Ксения, все будет хорошо, пусть мама не болеет!” — обращаются пользователи Сети к наследнице артистки.