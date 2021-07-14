Надежды почти нет: у Петра Мамонова начался сепсис, его причастили

Уже много дней врачи ведут борьбу за жизнь Петра Мамонова. Артист заразился коронавирусом и болезнь развивалась в самой тяжелой форме. Ранее музыканта ввели в состояние медикаментозной комы.

Сегодня близкие музыканта рассказали о его самочувствии. “Господи, спаси, сохрани и помилуй раба Божьего Петра. У врачей не получается вывести Петра Николаевича из состояния медикаментозного сна. На данный момент состояние крайне тяжелое, начался сепсис, делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил. Молимся, друзья”, — такое сообщение появилось в официальном Instagram артиста.

Сейчас Мамонова поддерживают не только поклонники, но и многие коллеги. Так, Николай Носков в комментариях к посту отметил, что молится за Петра Николаевича и искренне переживает за его здоровье.

Около двух лет назад Мамонов уже был на краю смерти. Тогда у него случился инфаркт, но врачам чудом удалось спасти звезду. После выписки из больницы музыкант восстанавливался несколько месяцев и лишь недавно начал возвращаться к активной творческой жизни.