Поклонники Мартина Хельме создали ему в Facebook фан-страницу и постят туда различные шутки

На странице поклонники обсуждают различные новости, фото и видео, связанные с Мартином Хельме. Также они сами обрабатывают фото и делают различные коллажи.

Поклонники обсуждают, действительно ли Мартин Хельме играет в компьютерные игры.

Как бы он выглядел, если бы был девушкой.

Как он будет выглядеть в старости.

Также фанаты сделали различные мемы.

С помощью приложений на телефоне, фанаты также сделали несколько видео. Например, как Мартин Хельме поет.

В разделе “Информации” можно заметить, что фан-страницу, посвященную Мартину Хельме, сделали и на YouTube.