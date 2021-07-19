19.07.2021, 14:30
Поклонники Мартина Хельме создали ему в Facebook фан-страницу и постят туда различные шутки(2)
Foto: Priit Simson
На просторах Facebook появилась фан-страница, посвященная эстонскому политику Мартину Хельме.
На странице поклонники обсуждают различные новости, фото и видео, связанные с Мартином Хельме. Также они сами обрабатывают фото и делают различные коллажи.
Поклонники обсуждают, действительно ли Мартин Хельме играет в компьютерные игры.
Как бы он выглядел, если бы был девушкой.
Как он будет выглядеть в старости.
Также фанаты сделали различные мемы.
С помощью приложений на телефоне, фанаты также сделали несколько видео. Например, как Мартин Хельме поет.
В разделе “Информации” можно заметить, что фан-страницу, посвященную Мартину Хельме, сделали и на YouTube.