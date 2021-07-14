Новая избранница Гарика Харламова не готова к постельным сценам

28-летняя Катерина Ковальчук ни за что не согласилась бы сняться в постельной сцене. По словам актрисы, для нее это неприемлемо.

«Я не пойду на сцены с обнажением, даже с небольшим. Интимные эпизоды могут быть разными: очень откровенными или с изяществом и красотой, без голой груди в кадре. Если история оправданна, то в ней есть смысл, в остальных случаях — это для меня табу. Мое тело — мое дело, а не всей страны», — поделилась артистка.

Ковальчук все чаще замечают в компании 40-летнего Гарика Харламова. В прошлом месяце пара вместе посетила матч сборной России со сборной Бельгии в рамках Евро-2020. Также артисты засветились на отдыхе в Красной поляне.

Если о личной жизни Ковальчук почти ничего неизвестно, то развод Харламова с Асмус обсуждала вся страна. Летом 2020-го шоумен и звезда «Интернов» объявили о разрыве. Ходили слухи, что ссоры у супругов начались после того, как Кристина снялась в откровенном эпизоде фильма «Текст».

Правда, позже Асмус отметила — расставание с Гариком никак не связано с сексуальной сценой и скандальной кинолентой. «Ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», — подчеркивала Асмус.