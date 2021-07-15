ФОТО | Недавно вышедшая замуж Ленна Куурмаа позирует в сексуальном бикини

Певица Ленна Куурмаа и актер Лаури Мяэсепп связали себя узами брака в прошлом месяце, сообщает Kroonika.

Еще в сентябре прошлого года Мяэсепп сказал изданию “Hetk”, что после помолвки наступил период, в течение которого пара еще больше сблизилась.

“Мы настолько похожи, что это объединяет и сближает”, — отметил Мяэсепп, добавив, что их с партнершей также объединяет огромный сценический опыт.

Как у Куурмаа, так и у Мяэсепп довольно быстрый темп жизни из-за их должностей и забот по жизни. По словам актера, именно поэтому построенный вместе дом в Сетомаа — идеальное место для отдыха. “Мне нравится, когда обе стороны находятся в равновесии, и интенсивный темп, и его отсутствие. Чтобы работать, также нужно отдыхать”, — сказал он.

В конце ноября прошлого года у Ленны Куурмаа и Лаури Мяэсеппа родился сын.