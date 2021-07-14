Осложнения и потери сознания: знакомые рассказали о состоянии Анастасии Заворотнюк

“Гуляет на свежем воздухе в коляске”

Напомним, глиобластому (опухоль головного мозга) у Заворотнюк диагностировали еще в конце 2018 года, после появления на свет младшей дочери Милы. С мужем, фигуристом Петром Чернышевым, они давно мечтали об общем ребенке (у Заворотнюк от другого брака двое взрослых детей — дочь Анна и сын Майкл). Анастасия родила младшую дочь в 48 лет, по слухам, благодаря процедуре ЭКО. Врачам не сразу удалось выявить опухоль мозга у Заворотнюк. Актриса перенесла две операции по ее удалению: сначала за границей, а потом, после рецидива, в России. Теперь проходит экспериментальную иммунную терапию, разработанную специально для нее в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

В мае, после длительного периода улучшения, звезде “Моей прекрасной няни” стало хуже. Однако сейчас, по словам друзей, ее состояние стабилизировалось.

— Мне наши общие с Заворотнюк знакомые, вхожие в дом, рассказали, что в настоящее время состояние Насти нормализовалось и остается удовлетворительным, — рассказал эстрадный режиссер Анатолий Демидов. — Врачам удалось вернуть Анастасию в стадию ремиссии. Она сейчас живет в загородном подмосковном доме в Крекшине. В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении, даже показалось, в некоей эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений. Родные говорят, что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания. Но боли не такие сильные, как раньше.