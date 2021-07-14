Русский театр приглашает зрителей на летний спектакль “Похороны по-эстонски”
Ироничная, до боли смешная и одновременно грустная история очень полюбилась и театру, и зрителям. Поэтому Русский театр вновь приглашает зрителей встретиться в музее под открытым небом в Виймси, чтобы отдохнуть в прекрасном месте на берегу моря и насладиться увлекательным спектаклем в исполнении любимых актёров театра. К тому же, у каждого зрителя перед спектаклем или в антракте будет возможность посетить рыбацкие домики, хуторские постройки и узнать больше о жизни прибрежной деревни.
Для удобства гостей от Русского театра до музея и обратно их может доставить специальный автобус.
Спектакли пройдут с 29 июля по 8 августа.
Роли исполняют: Эдуард Тее, Катрин Сутть, Лариса Саванкова, Артём Гареев, Сергей Черкасов, Леонид Шевцов, Юрий Жилин, Елена Яковлева, Екатерина Кордас/Марина Малова.
Создатели: Режиссер — Юллар Сааремяе / Художник — Вадим Фомичев Композитор — Сийм Рандла / Художник по свету — Антон Андреюк / Перевод — Борис Тух Подробнее: https://veneteater.ee/show/pokhorony-po-estonski-viimsi-vabaohumuuseumis.html