Пранкеру Эдварду Билу огласили приговор за учиненное ДТП в центре Москвы

По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

Сегодня Била приговорили к 2 годам ограничения свободы. Также, по решению суда, скандальный блогер не сможет садиться за руль в ближайшие три года. Пострадавшей в аварии Бил выплатил более 11 миллионов рублей (125 тыс. евро) компенсации.

Перед заседанием Бил пожаловался журналистам на возвросшие аппетиты других потерпевших. "Они начали борзеть, если я Марии всё выплатил, всё, что она хотела, я всё сделал, из кожи вон вылез, но здесь люди начали откровенно борщить. Вы сами понимаете, поставьте себя на моё место, и это будет жёстко. Они, видимо, связывались с Марией и узнали сумму, которую я выплатил, и поняли, что "что-то мы мало хотим", — сказал Бил журналистам.

По словам блогера, некоторые участники аварии увеличили суммы компенсаций до 20 миллионов рублей (почти 230 тыс. евро). При этом им ещё полагаются выплаты от страховых компаний. Молодой человек неоднократно предлагал починить автомобили за свой счёт, но люди "хотят стрясти" с него как можно больше денег с помощью оценщиков, уверен молодой человек.

После суда Эдвард не возмущался, не ругался и не пранковал: назвал приговор справедливым, сообщил, что это важный жизненный этап, и пора меняться. Особо отметил, что не стоит возмущаться тому, что его не приговорили к реальному сроку: "Именно так человек и исправляется. По сути я уже испортил свою жизнь".