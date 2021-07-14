14.07.2021, 21:01
Дима Билан предлагает Максиму Покровскому помириться(2)
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Конфликт лидера группы “Ногу свело!” Макса Покровского и эстрадного исполнителя Димы Билана начался с грубых оскорблений и крика. Поклонники каждой из сторон следили и гадали — что же будет дальше, — впоминает 5tv. Высказывались предположения, что если уж Покровский обратился в полицию, то Билан должен полезть в драку.
Благо, кажется, поп-певец решил не устраивать гладиаторских боев, а подошел к решению вопроса весьма дипломатично: Билан предложил поработать с Покровским над каким-нибудь совместным проектом.
«Я сначала был в обиде. А потом посмотрел на все это и подумал: ого, куда это двигается. Я Максима давно знаю, мы очень мирно общались лет 10-15 назад, поэтому меня немножко удивило такое отношение к себе. Но я успокоился и подумал, может быть нам после этого стоит сделать что-то совместное», — рассуждает Билан.
Впрочем, главный его ответ уже последовал: пока Покровский возмущался всерьёз, Билан в компании других звезд сделал его выступление смешным. А вопль "Билан, б...!!!", кажется, ушел в народ.