Дима Билан предлагает Максиму Покровскому помириться

«Я сначала был в обиде. А потом посмотрел на все это и подумал: ого, куда это двигается. Я Максима давно знаю, мы очень мирно общались лет 10-15 назад, поэтому меня немножко удивило такое отношение к себе. Но я успокоился и подумал, может быть нам после этого стоит сделать что-то совместное», — рассуждает Билан.