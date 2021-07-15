Татьяну Догилеву выписали из больницы

64-летняя Татьяна Догилева оказалась в больнице около недели назад. У актрисы диагностировали коронавирусную пневмонию. Сначала звезда пыталась лечиться в домашних условиях, но ее самочувствие ухудшалось, поэтому она согласилась на госпитализацию.

Теперь же выяснилось, что состояние актрисы улучшилось настолько, что ей позволили выписаться из клиники. «Ну что, я дома… После пребывания в ковидном отделении 23-й больницы. Немного еще не в себе», — рассказала артистка.

Болезнь актрисы вызвала немало вопросов у ее поклонников. Дело в том, что еще в январе Догилева вакцинировалась. Она следила за уровнем антител, который оставался довольно высоким. При этом избежать заражения коронавирусом не удалось. Актриса предположила, что могла потерять бдительность, из-за чего и заболела.

Напомним, что прививка от Covid-19 не гарантирует полную безопасность. Человек, использовавший вакцину, по утверждениям врачей, тоже может заразиться коронавирусом, но болезнь будет протекать в легкой форме и не приведет к летальному исходу.

Сама Догилева рассказывала, что у нее было обнаружено поражение легких на 30%. Благодаря прививке болезнь развивалась не так стремительно, как могла, и врачам удалось вовремя стабилизировать состояние звезды. Ближайшие недели актриса собирается потратить на восстановление.