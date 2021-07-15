Российские звезды вновь покоряют форт Боярд. У шоу опять новый ведущий

Уже известно, что сокровища в старинном форте будут искать Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая и многие другие. А новым "хозяином" форта стал Сергей Бурунов.

По словам 44-летнего Бурунова, «Форт Боярд» он смотрел еще в детстве, но при этом никогда не думал, что станет ведущим этого легендарного проекта. «Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно, и я добавлю проекту свежести и юмора», — сообщил звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

Интересно, что перед стартом съемок Бурунов вместе со всеми участниками провел 10 дней на карантине, иначе не было бы получено разрешение на въезд от французских властей, которые из-за пандемии пока не пускают российских туристов.

Участников поселили в десяти разных отелях на Атлантическом побережье. Интересно, что остановиться в одной гостинице они не смогли не из-за карантина, а потому что французы отмечали День взятия Бастилии, и все номера были уже распроданы.

Напомним, программа «Форт Боярд» впервые была показана во Франции летом 1990 года. Телеигра имеет колоссальный успех и демонстрируется в 30 странах мира. Местом действия стал одноименный форт, который построили по приказу Наполеона, недалеко от торгового порта Рошфор. Легенда гласит, что 200 лет назад старец Фура спрятал там сокровища, которые и пытаются найти участники в каждом новом выпуске.

Ранее "хозяевами" форта в русской версии были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник (он рекордсмен: вел программу в течение трех сезонов), Николай Валуев и Сергей Шнуров. "Русский" Фура был пиратом (Василий Ливанов), зведочетом (Александр Адабашьян), скрягой (Александр Филиппенко), магом (Виктор Вержбицкий). В новом сезоне, как и в прежнем, Фура будет "классическим" старцем, причем в гриме будет настоящий француз - Оливье Сиу.