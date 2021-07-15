Секс-эксперт Эпп Кярсин: "70-80 процентов женщин имитируют оргазм"

“Я делаю то, что люблю, и секс — моя страсть. Правда. Я не представляю свою жизнь без этого. Для меня это самое прекрасное, что когда-либо можно испытать”, — сказала Кярсин.

Когда ведущий Андрес Пуусепп ответил, что никто не может представить свою жизнь без секса, Кярсин отметила, что 70-80 процентов женщин имитируют оргазм.

Одной из причин здесь может быть преждевременная эякуляция у мужчин, и, по словам Кярсин, ее секс-тренинги могут превратить одну минуту мужчины в 20, 30 и даже 60 минут.

Жизнь во время коронавируса затронула всех нас, и компания Эпп Кярсин Amare Luna также пострадала. В последнее время Кярсин так много работала, чтобы наверстать упущенное во время кризиса. Но теперь она может вернуться к своему обычному ритму жизни, работая с понедельника по пятницу.

В последнее время очень популярными стали тренинги по оральному сексу. Несмотря на отсутствие риска забеременеть, Кярсин рекомендует использовать презерватив во время орального секса, особенно если вы одиноки и имеете несколько половых партнеров.

Обучение по использованию презерватива также необходимо, потому что после обучения Кярсин несколько раз видела, как презерватив на манекене натягивается на яички.

“А что лучше всего подходит для омоложения лица? Оральный секс — это отличный фитнес для лица. Работают все группы мышц”, — отметила Кярсин.

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