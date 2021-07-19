Местная “интеллигенция”: Таллиннец сфотографировал пьяниц на Балтийском вокзале и вызвал горячий спор в Сети

”У нас в Таллине есть свой “Бермудский треугольник”: Балтийский вокзал — окрестности алкогольного магазина — трамвайная остановка, на котором местная “интеллигенция” чувствует себя предельно комфортно, чего не скажешь о жителях этого прекрасного района. Так и хочется крикнуть: “ АУ! Где наша доблесная полиция и МУПО?”. Когда и кто положит конец этому безобразию?“ — написал мужчина, прикрепив фотографии.

Вследствие развернулся большой спор, где одна часть участников возмутилась тем, что мужчина сфотографировал людей без их разрешения, да еще и выставил в социальные сети. Другая же половина встала на защиту мужчины, сказав, что в общественном месте разрешение на фотосъемку не требуется. “В общественном месте разрешения на фотосъёмку не требуется, вот если у них дома, тогда другое дело”, — написала участница.

Однако неравнодушная участница дискуссии ответила на это: “вы не правы. Если человек узнаваем на фотографии, то вы несёте юридическую ответственность за распространение его фотоизображение и должны иметь письменное согласие от объекта.”

“покажите закон где нельзя снимать людей? каждый день в новостях эстонии показывают прохожих и никто у них разрешение не просит. Нельзя снимать несовершеннолетних детей без разрешения родителей. А вот про взрослых нет ничего”, — написала участница, защищая мужчину, который выставил фотографии пьяных людей.

Также участница группы написала комментарий с вопросом, почему пьяным людям можно лежать где попало, а фотографирвоать их — нет? “Удивляет реакция “защитников прав человека”. Вспомнилась сцена из какого-то фильма: эксперт-криминалист закурила при осмотре места преступления, владелец помещения сообщил ей, что здесь курить нельзя. Эксперт, туша сигарету: “Вот интересно — убивать можно, а курить нельзя”. Так и здесь: напиваться и валяться где попало можно, а фотографировать напившихся и валяющихся нельзя. И еще одна реакция удивляет: этот парень не бомж, он просто напился! Ну здорово, конечно, молодец пацан”, — написала она.