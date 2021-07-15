"Все, кранты”: Петр Мамонов жив только благодаря аппаратам

“19-е сутки в Коммунарке, 15-е сутки в состоянии искусственной комы. Дыхание полностью на ИВЛ. Состояние крайне тяжелое оценивается врачами. Они один раз попытались его вывести из комы. Ничего не вышло. На сегодняшний день говорить о второй попытке нет смысла. Настолько ему плохо”, — цитирует Ольгу Мамонову "Пятый канал".

Жена Петра Мамонова также отметила, что врачи дают разные оценки и прогнозы о состоянии артиста. “Там гораздо все сложнее, чем вы можете придумать. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело… Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там…”, — отмечала женщина.

Ранее стало известно, что у Петра Николаевича отказывает сердце и развился сепсис. Ему делают переливание крови. Дежурный батюшка его пособоровал и причастил. “Ему подключили аппарат с дозатором в вену, который подает препарат, чтобы сердце совсем не встало”, — сообщал источник в медицинских кругах.