Блогерша Мэрилин Нау в прозрачном платье показала, как правильно позировать у бассейна

“Как позировать на вечеринке у бассейна? Наденьте горячее бикини и прозрачное платье поверх бикини, чтобы ваш наряд выглядел сексуально и потрясающе”, — написала Мэрилин Нау в описании к своим фото.

На фотографиях красотка лежит у бассейна в бикини и полупрозрачном платье, как она и подписала под фото.

Мэрилин Нау стала популярной благодаря съемкам в реалити-шоу Rannamaja, и подписчики, конечно, это не забывают, поэтому в комментариях у Нау можно встретить частые упоминания этого реалити-шоу.

Однако не все комментарии приходятся по душе инста-красотке, в комментариях под одной из предыдущих фото подписчик спросил у Нау, не является ли она трансгендером. На что она ответила: “Да, родители отрезали мне член, когда мне было 5 лет. Была вынуждена стать женщиной”.