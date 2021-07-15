Скончался актер и музыкант Пётр Мамонов

Лидер рок-группы “Звуки Му” ушел из жизни в Москве после продолжительной болезни. В конце июня артист был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с коронавирусом.

2 июля подтвердилась информация, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации. О состоянии здоровья Мамонова общественности регулярно сообщала его жена Ольга. По ее словам, врачи ввели супруга в состояние искусственной комы. Позже попытки медиков вывести пациента из искусственного сна не увенчались успехом.

“Звуки Му” были пионерами русской психоделики и главной группой московского рока 80-х. Их записи продюсировал Брайан Ино, в 90-х они выступали в Англии и США. Мамонов также известен по ролям в фильмах “Игла”, “Такси-Блюз”, “Остров”, он вел передачи на радио и был автором моноспектаклей, — вспоминает телеграм-канал Mash.