Не дожив до 50 лет, от коронавируса умер солист “Хора Турецкого”

“Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… 3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее, — констатируют певцы в Инстаграм.

Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям.

Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах!

Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже когда оказался госпитализирован, писал нам смс-ки, что все будет хорошо!

Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными!

Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим”.

Участником "Хора Турецкого" Борис Горячев был с 2003 года (сам коллектив существует с 1989 г.). 50-летний юбилей певец готовился отпраздновать в октябре.

