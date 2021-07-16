Болезнь сорвала выступление Николая Баскова на “Славянском базаре”

Одна только странность смутила публику: в 40-градусную жару артист был укутан в костюм и рубашку с длинным рукавом, застегнутую на все пуговицы, и при этом абсолютно не потел под палящим солнцем. “Похоже, опять какие-то чудо-процедуры сделал”, — решили журналисты, помня о любви певца к “эликсирам молодости”. И оказались неправы. Видимо, уже тогда артиста бил озноб…

А дальше начались странности. На собственной пресс-конференции Басков не появился, сославшись на репетицию — для фестиваля невиданное дело. Да и на репетиции его тоже не оказалось: к тому времени все артисты уже закончили прогон и покинули сцену.

Вечером, когда зрители уже заполняли шеститысячный амфитеатр, прошёл слух, что на концерте Николай тоже не появится — мол, заболел. Но и тогда казалось, что это чья-то неуместная шутка.

“К сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску других людей”, — подтвердил слухи артист в своём Инстаграме, но никаких подробностей, где он сейчас и в каком состоянии, не сообщил. Однако фраза о риске для других людей заставила подозревать, что и тут не обошлось без коварного коронавируса.