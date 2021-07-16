“Они не несут ответственности за осложнения, ошибки и смерть”: Экстрасенс Илона Калдре высказалась по поводу эстонской медицины(66)
Экстрасенс Илона Калдре поделилась с жителями Ида-Вирумаа мнением по поводу сегодняшней медицины. “Слушайте, а кто у нас отвечает за то, что в стране медицина стала такой продажной и равнодушной? Кто за это сегодня ответит? Продается всё. И человеческая жизнь тоже. Когда ежедневно сталкиваешься с этой проблемой на своей собственной шкуре, то значительно острее это осознаешь”, — написала она.
Далее она привела к примеру недавний случай из своей жизни, как она столкнулась с халатным отношением медицинских работников: “Коротко факты. Эстония. Июль. Три месяца ожидания медицинской исследовательской процедуры (жизненно необходимой). Пришла. Сижу. Час ожидания в пустом коридоре. Назначенное время уже пролетело, как фанера над Парижем. Терпеливо жду. Медперсонал с деловым видом курсируют из кабинета в кабинет, не обращая никакого внимания на сидящую меня. Тут уже я сама обращаю на себя внимание, но в коридоре уже ожидает внимания к себе персона Д. И получает это самое внимание. Обрадованная встрече мед сестра несётся с объятиями и любезностями к лицу без маски и тут же объявляет громогласно: “Диана, заходите!”. “Позвольте”, робко напоминаю я о себе и о назначенном времени… “но ведь… как же… у меня же …” “А Вы сидите и ждите!! И масочку наденьте, у нас правила!” И тут я понимаю, что на меня и мои заботы всем наплевать с высоты их равнодушия и пофигизма.”
Калдре также считает, что молчать по этому поводу нельзя, и кто-то должен начать говорить о таком отношении медицинских работников. “Они не несут ответственности за наши покалеченные организмы, за упущенное драгоценное время, за осложнения из-за долгого ожидания, за медицинские ошибки, за смерть. Они чувствуют свою безнаказанность совершенно. Они уверены, что я ничего не сделаю, потому что я никто”, — написала экстрасенс.
По словам Калдре, ее в больнице приняли только после скандала, сообщив, что она зря ждала три месяца и ей полагается совсем другая процедура, которую также нужно ждать еще три месяца.
“О цинизме медиков уже кто только ни писал, ни говорил, но каждый раз мы слышим- медики устали, время такое тяжелое. А у меня, я вас спрашиваю, не такое время?! А я не устала?! А у любого другого человека чем ситуация лучше, когда боишься попасть в безразличные, холодные руки медиков”, — написала она, добавив, что, безусловно, есть уважаемые специалисты, но речь сейчас не о таких.
Также экстрасенс не понимает, почему “высокие посты” рассказывают, как в Эстонии всё прекрасно касательно культуры, обслуживания, экологии, заботы о близком, и что все делается для человека. “Пока мы, содержащие на свои деньги государственный аппарат, будем сидеть и плакать, кусая кулачки, пока мы будем оплакивать своих близких, получая их тела из больницы, куда из отвезла неотложка во имя жизни, пока мы будем пузыриться в негодовании на своей кухне или в разговорах со знакомыми-друзьями, вся эта хрень будет иметь продолжение. Все эти выборы-перевыборы направлены только на то, чтобы не пустить в свои стройные ряды тех, кто готов работать во благо людей, а не чинуш разных уровней власти. Потому и не пускают туда никого “со стороны”. Чтобы не разворошил эту кучу, не нарушил их покой. Чтобы не узнал о том, как реально устроены эти вертикали, горизонтали и прочие параллели так называемой власти. Чтобы люди, содержащие эту как бы власть, не вспомнили о том, что при демократии власть-то как раз в руках людей. Люди! Иль рук у нас не хватит удержать НАШУ власть и сделать систему медицинскую системой ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?! А там и другие системы очень даже преобразуются ДЛЯ ЛЮДЕЙ!“ — высказалась Калдре.
Согласны ли вы со словами Илоны Калдре? Сталкивались ли с халатным отношением в больницах? Пишите в комментариях!