“Они не несут ответственности за осложнения, ошибки и смерть”: Экстрасенс Илона Калдре высказалась по поводу эстонской медицины

Также экстрасенс не понимает, почему “высокие посты” рассказывают, как в Эстонии всё прекрасно касательно культуры, обслуживания, экологии, заботы о близком, и что все делается для человека. “Пока мы, содержащие на свои деньги государственный аппарат, будем сидеть и плакать, кусая кулачки, пока мы будем оплакивать своих близких, получая их тела из больницы, куда из отвезла неотложка во имя жизни, пока мы будем пузыриться в негодовании на своей кухне или в разговорах со знакомыми-друзьями, вся эта хрень будет иметь продолжение. Все эти выборы-перевыборы направлены только на то, чтобы не пустить в свои стройные ряды тех, кто готов работать во благо людей, а не чинуш разных уровней власти. Потому и не пускают туда никого “со стороны”. Чтобы не разворошил эту кучу, не нарушил их покой. Чтобы не узнал о том, как реально устроены эти вертикали, горизонтали и прочие параллели так называемой власти. Чтобы люди, содержащие эту как бы власть, не вспомнили о том, что при демократии власть-то как раз в руках людей. Люди! Иль рук у нас не хватит удержать НАШУ власть и сделать систему медицинскую системой ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?! А там и другие системы очень даже преобразуются ДЛЯ ЛЮДЕЙ!“ — высказалась Калдре.