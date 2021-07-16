В конкурсе городского искусства Station Narva победил проект уличной библиотеки Веры Гончуговой

В начале июня был объявлен конкурс на лучший объект, обогащающий общественное городское пространство Нарвы. К обозначенному сроку было представлено 23 проекта, оценивать которые предстояло компетентному жюри. Победителем стала разработавшая “Уличную библиотеку” Вера Гончугова, студентка, которая учится в магистратуре Эстонской Академии художеств на специальности архитектура интерьеров.

В описании своего проекта автор упомянула, что павильон для бесплатного обмена книгами, помимо возможности повторного использования книг, представляет из себя новое место встреч и мотивирует людей больше читать. “Дизайн павильона вдохновлен страницами и томами книг, ключевые слова — легкость, прозрачность и погружение в сотворенный словами мир”, — говорит Гончугова.

В качестве материалов автор планирует использовать фанеру, текстиль и металлические трубы.

По мнению жюри, работа-победитель имеет современный дизайн и четкую идею, максимально соответствует целям конкурса и критериям оценки. Также жюри оценило пригодность проекта для города, возможность претворения проекта в жизнь в заданные сроки, выбор материалов и другие соображения, связанные с техническим обслуживанием.

В состав жюри вошли мэр Нарвы Катри Райк, руководитель Художественной галереи Нарвского музея Раэль Артель, глава Нарвской арт-резиденции Анн Мирьям Вайкла, бывший городской архитектор Нарвы Иван Сергеев, проректор по учебной работе Эстонской Академии художеств Анне Пикков, владелица Temnikova & Kasela Gallery Ольга Темникова, городской художник Нарвы Денис Полубояров и руководитель коммуникацией Station Narva Ингрид Кохтла.

“Работа Гончуговой — это открытое, функциональное и при этом эстетичное место для встреч, которое может стать часто посещаемым объектом как горожанами, так и гостями Нарвы”, — говорит один из членов жюри, руководитель Нарвской арт-резиденции Анн Мирьям Вайкла.