Forum Cinemas: большой выбор добрых и поучительных фильмов и мультиков для всей семьи

ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ / Билеты: https://bit.ly/2TaQ3FG

Сентиментальный фильм для всей семьи про преданность наших четвероногих друзей. По стечению обстоятельств молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако Лесси, храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой!

ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ / Билеты: https://bit.ly/3keeIEh

Веселая история про двух неразлучных друзей - бельчонке Тьюм и бесстрашной ежихе Латте. Они отправляются в путешествие, чтобы найти и похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков Лупо и Рысь пытаются им помешать и забрать камень себе.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ / Билеты: https://bit.ly/3wxbOgw

В этом анимационно-игровом фильме чемпион NBA и мировая легенда Леброн Джеймс отправляется в грандиозное приключение вместе с нестареющим персонажем Багзом Банни. Когда Леброн и его сынишка Дом попадают в ловушку виртуального пространства, Леброн должен сделать все, чтобы они оба вернулись домой целыми и невредимыми. Для этого ему приходится привести Багза, Лолу Банни и всю шайку героев "Луни Тюнз" к победе в баскетбольном матче над цифровыми версиями чемпионов.

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ / Билеты: https://bit.ly/2U4ylUA

Приключенческий мультфильм для всей семьи о юной бунтарке Лаки Прескотт. Девочка очень похожа на свою маму - легендарную бесстрашную наездницу, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости Лаки отправляют жить к отцу. Теперь все, о чем она мечтает — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится с диким мустангом Спиритом. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки отправляется в опасное путешествие, чтобы его спасти.