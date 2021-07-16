ВИДЕО | Лояльного властям Константина Кинчева лишили фестиваля — и он стал оппозиционером

“Докатились. Оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования. Я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет не собираюсь. Если это попадает под ваши законы, закрывайте меня по уголовке”, — заявил Кинчев.

Кинчев заявил, что Смольный избирательно отменяет массовые мероприятия, запрещая концерты и оставляя ЕВРО-2020 и “Алые паруса”. При этом его возмутило, что его фестиваль KKkinchevFest сначала ограничили до 3 тысяч посетителей, а после и вовсе отменили. Музыкант считает, что это двойные стандарты.

Также рокер заявил, что власти следовало ввести чрезвычайное положение в стране из-за пандемии. А принудительную вакцинацию он назвал преступлением. “Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере, а в обычном лагере жить готов, если вы меня, конечно, признаете уголовником”, — заключил Кинчев.

Добавим, что в Петербурге более месяца наблюдается сложная эпидобстановка. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом порядка 2 тысяч человек, смертность тоже возросла. С 13 июля в городе были введены новые ограничения, которые коснулись массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Что касается ЕВРО-2020, то для его проведения были созданы три фан-зоны, чтобы избежать столпотворения людей.

Фестиваль Кинчева должен был длиться два дня — помимо “Алисы” там были заявлены группы “Северный Флот”, 25/17, Mordor, Горшенев и другие. Из-за требования чиновников KKinchevFest решено было перенести на 3–4 сентября.