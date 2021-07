Объявлена полная музыкальная программа августовская фестиваля Station Narva!

Из числа зарубежных артистов в программу вошла и New Ro или Роня Стэнли — певица, автор песен и продюсер из Хельсинки, известная своими вокальными данными, вдохновляющими текстами и яркой индивидуальностью. Она сочетает в себе элементы современной поп-музыки и r’n’b с примесью ностальгии по 80-м и 90-м годам. Ее дебютный альбом late bloomer (2021) произвел фурор на финской сцене.

Нарвский музей: GusGus (IS), Vök (IS), Свен Грюнберг и ансамбль Эстонского общества электронной музыки: Hingus (EE), Вайко Эплик и Elite (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE), HUNT (EE), Мик Мун (EE), Сандер Мёльдер (EE)