Объявлена полная музыкальная программа августовская фестиваля Station Narva!
фестивале музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет в первую неделю августа, выступят пионеры исландской электронной танцевальной музыки GusGus, финская певица и продюсер New Ro и другие новые звезды из-за рубежа. Также публику ждут выступления
ряда эстонских исполнителей — от Yasmyn до дуэта Станислава Булганина и Янно Рейма, исполняющих песни группы «Кино» в своей интерпретации.
Всего 6 и 7 августа в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro выступят 24 артиста из Эстонии, России, Финляндии, Исландии и Великобритании. К заявленным ранее исполнителям, среди которых британские d’n’b-асы Roni Size и Dynamite MC, исландское электронное трио Vök, татаро-русский дуэт АИГЕЛ, любимая местная группа AveNue и маэстро эстонской музыки Свен Грюнберг и Вайко Эплик, добавились 9 новых исполнителей.
Первопроходцы исландской электронной танцевальной музыки GusGus, очаровавшие публику Station Narva еще в 2019 году своим филигранным продакшном и техно-соул пульсацией, снова выступят в приграничном городе. В этот раз к ним присоединится Маргрет Ран, солистка исландской группы Vök, которая также выступит на фестивале в этом году. Голос этой невероятной вокалистки можно будет услышать на новом студийном альбоме GusGus Mobile Home, который увидит свет 23 июля. По словам ответственного за музыку GusGus Бигги Вейры и певца Даниэля Агуста Харальдссона, грядущий альбом группы открывает окно в антиутопический, завоеванный машинами мир, в котором скитается саднящая душа. Она забыла о своих целях и задачах, но по-прежнему движима гедонистической материальной программой; потакает своим желаниям и занимается исключительно погоней за удовольствиями.
Группа выполняет свое обещание вернуться в приграничный город в рамках мирового турне с новым альбомом. Вспоминая выступление в Нарве два года назад, исландцы говорят: «Station Narva потрясла нас, как гром среди ясного неба! Нарва расположена в довольно уникальном месте между Россией и остальной Европой, на восточной окраине стремительно развивающейся Эстонии. Разнообразие и искусность фестивальных мероприятий и исполнителей внесли свежее течение на международный музыкальный ландшафт. Для нас было честью принять участие в подобном мероприятии, и мы приедем сюда снова без малейших колебаний!»
«Тот факт, что артисты класса GusGus хотят вернуться на Station Narva, чтобы представить свою новую музыку, означает одно — фестиваль прочно обосновался на международной карте музыкальных событий», — говорит Хелен Сильдна, главный организатор Station Narva.
Из числа зарубежных артистов в программу вошла и New Ro или Роня Стэнли — певица, автор песен и продюсер из Хельсинки, известная своими вокальными данными, вдохновляющими текстами и яркой индивидуальностью. Она сочетает в себе элементы современной поп-музыки и r’n’b с примесью ностальгии по 80-м и 90-м годам. Ее дебютный альбом late bloomer (2021) произвел фурор на финской сцене.
Программа фестиваля также пополнилась аж семью коллективами из Эстонии. В зале Dormitorium Нарвского музея группа Modulshtein, играющая по большей части инструментальную электронную музыку, представит свой новый полноформатный альбом Timetrix. Во дворе замка эстонские музыканты Янно Рейм и Станислав Булганин в два голоса, на двух гитарах, двух языках и в собственной оригинальной аранжировке представят публике программу из самых главных хитов культовой группы «Кино». За безупречные R&B-, хип-хоп- и неосоул-композиции на фестивале отвечают Yasmyn, выпустившая весной одноименный альбом, а также продюсер и диджей Каспар Мягус. На главной сцене и во дворе музея композитор, продюсер и ди-джей с разнообразной музыкальной базой и почерком Сандер Мёльдер будет ставить композиции, которые заставят сердца гостей Station Narva биться в такт.
В прибрежном культурном Art Club Ro-Ro выступит столичная арт-панк-группа Saint Cheatersburg, которая представит свой свежий альбом Juan Raton, а нарвская мелодичная поп-рок-группа Pale Alison, которая, несмотря на юный возраст, уже успела полюбиться публике и завоевать ее доверие, сыграет свой свежий материал.
Черта под фестивалем этого года будет подведена ночью, 7 августа, во дворе все того же Ro-Ro специальным световым и огненным шоу фьюче-фолк группы OOPUS, которое одновременно даст старт заключительной вечеринке Station Narva 2021.
Музыкальная программа Station Narva 2021 по дням:
Пятница, 6 августа
Нарвский музей: GusGus (IS), Vök (IS), Свен Грюнберг и ансамбль Эстонского общества электронной музыки: Hingus (EE), Вайко Эплик и Elite (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE), HUNT (EE), Мик Мун (EE), Сандер Мёльдер (EE)
Art Club Ro-Ro: Saint Cheatersburg (EE), Pale Alison (EE)
Суббота, 7 августа
Нарвский музей: Roni Size feat. Dynamite MC (UK), АИГЕЛ (RU), Кристьян Рандалу (EE), Holy Motors (EE), New Ro (FI), AveNue (EE), Modulshtein (EE), Песни «Кино»: Станислав Булганин и Янно Рейм (EE)
Art Club Ro-Ro: световое шоу OOPUS (EE) и афтепати Station Narva
Фестиваль, который проводится в этом году в четвертый раз, стартует в четверг, 5 августа, с обсуждений BAZAR, экскурсий по городу и открытия работы Веры Гончуговой «Уличная библиотека», которая победила в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva. В пятницу, 6 августа, в творческом инкубаторе Linda 2 состоится бизнес-день OBJEKT.
6 и 7 августа состоится захватывающий тур по дачам, завтрак по-нарвски и бесплатные дневные концерты, которые пройдут по всему городу.
Сердцем музыкальной программы 6 и 7 августа станет Нарвский музей, где гостям фестиваля также представится возможность окунуться в неповторимую ночную музейную атмосферу. Поздно вечером музыкальный фестиваль продолжится в Art Club
Ro-Ro у реки Нарва, где в субботу, 7 августа, состоится световое шоу OOPUS и афтепати Station Narva.
Программа бизнес-дня Station Narva и городских сцен будет объявлена в июле.
Абонементы на фестиваль Station Narva 2021 по цене 35 евро и билеты на один день по цене 25 евро продаются в Piletilevi. На неделе проведения фестиваля абонемент будет стоить 45 евро.
Фестивальный абонемент обеспечивает вход на музыкальный фестиваль в Нарвском музее и клубе Ro-Ro 6 и 7 августа, а также на бизнес-день в OBJEKT 6 августа (по предварительной регистрации). Дополнительная информация: https://stationnarva.ee/ru/programme/#tickets
Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, обсуждения BAZAR, Нарвская арт-резиденция и агентство Damn.Loud. Главный партнер конкурса городского искусства Station Narva — Художественная галерея Нарвского музея, партнер — Нарвская арт-резиденция (NART). Конкурс поддерживает Fortaco Estonia OÜ.
Медиа-партнерами фестиваля являются Postimees Grupp и Põhjarannik / «Северное побережье».
Фестиваль проводится при поддержке города Нарвы, Министерства культуры, Фонда интеграции, Капитала культуры, Финского института и Совета министров северных стран.
Международная деятельность Station Narva, цель которой — представить Эстонию как привлекательное место для тех, кто интересуется музыкой и культурой, поддерживается Европейским фондом регионального развития.
Фестиваль организован по правилам массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение или заражение коронавирусом.
Артисты Station Narva 2021:
Обзор программы фестиваля