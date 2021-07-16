Объявлена полная музыкальная программа августовская фестиваля Station Narva!

Всего 6 и 7 августа в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro выступят 24 артиста из Эстонии, России, Финляндии, Исландии и Великобритании. К заявленным ранее исполнителям, среди которых британские d’n’b-асы Roni Size и Dynamite MC, исландское электронное трио Vök, татаро-русский дуэт АИГЕЛ, любимая местная группа AveNue и маэстро эстонской музыки Свен Грюнберг и Вайко Эплик, добавились 9 новых исполнителей.

Первопроходцы исландской электронной танцевальной музыки GusGus, очаровавшие публику Station Narva еще в 2019 году своим филигранным продакшном и техно-соул пульсацией, снова выступят в приграничном городе. В этот раз к ним присоединится Маргрет Ран, солистка исландской группы Vök, которая также выступит на фестивале в этом году. Голос этой невероятной вокалистки можно будет услышать на новом студийном альбоме GusGus Mobile Home, который увидит свет 23 июля. По словам ответственного за музыку GusGus Бигги Вейры и певца Даниэля Агуста Харальдссона, грядущий альбом группы открывает окно в антиутопический, завоеванный машинами мир, в котором скитается саднящая душа. Она забыла о своих целях и задачах, но по-прежнему движима гедонистической материальной программой; потакает своим желаниям и занимается исключительно погоней за удовольствиями.

Группа выполняет свое обещание вернуться в приграничный город в рамках мирового турне с новым альбомом. Вспоминая выступление в Нарве два года назад, исландцы говорят: «Station Narva потрясла нас, как гром среди ясного неба! Нарва расположена в довольно уникальном месте между Россией и остальной Европой, на восточной окраине стремительно развивающейся Эстонии. Разнообразие и искусность фестивальных мероприятий и исполнителей внесли свежее течение на международный музыкальный ландшафт. Для нас было честью принять участие в подобном мероприятии, и мы приедем сюда снова без малейших колебаний!»