Шоубиз
16.07.2021, 14:22

ФОТО | Неплохо! Бизнесмен Олег Гросс рассекает по городу за рулем Audi R8

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Oleg Gross - aprill 2020
Oleg Gross - aprill 2020
Foto: Sven Arbet
Владелец сети продуктовых магазинов Олег Гросс (69) часто находится в центре внимания, особенно когда приземляется на одном из своих вертолетов или рассекает на машинах из своего личного автопарка, пишет Kroonika.

Одним летним вечером Олег с другом приехали в гриль-ресторан под Раквере на мощном спорткаре Audi R8, цена которого начинается от 193 000 евро.

Чуть более, чем за три секунды полноприводный R8 разгоняется до 100 км/ч. Мощный автомобиль изначально создавался как раллийный автомобиль, но затем было решено сделать его доступным для более широкого круга автолюбителей, и он был адаптирован для серийного производства — первый Audi R8 был представлен в Париже в 2006 году.

Audi R8 Олега Гросса был произведен в 2011 году, но цены на десятилетние автомобили с таким объемом двигателя также начинаются от 110 000 евро, сообщает портал carsguide.com. R8 Гросса оснащен 5,2-литровым двигателем мощностью 386 киловатт, который при необходимости развивает скорость более 300 километров в час.

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