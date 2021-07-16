ФОТО | Неплохо! Бизнесмен Олег Гросс рассекает по городу за рулем Audi R8

Чуть более, чем за три секунды полноприводный R8 разгоняется до 100 км/ч. Мощный автомобиль изначально создавался как раллийный автомобиль, но затем было решено сделать его доступным для более широкого круга автолюбителей, и он был адаптирован для серийного производства — первый Audi R8 был представлен в Париже в 2006 году.