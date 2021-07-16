ФОТО | Неплохо! Бизнесмен Олег Гросс рассекает по городу за рулем Audi R8(5)
Одним летним вечером Олег с другом приехали в гриль-ресторан под Раквере на мощном спорткаре Audi R8, цена которого начинается от 193 000 евро.
Чуть более, чем за три секунды полноприводный R8 разгоняется до 100 км/ч. Мощный автомобиль изначально создавался как раллийный автомобиль, но затем было решено сделать его доступным для более широкого круга автолюбителей, и он был адаптирован для серийного производства — первый Audi R8 был представлен в Париже в 2006 году.
Audi R8 Олега Гросса был произведен в 2011 году, но цены на десятилетние автомобили с таким объемом двигателя также начинаются от 110 000 евро, сообщает портал carsguide.com. R8 Гросса оснащен 5,2-литровым двигателем мощностью 386 киловатт, который при необходимости развивает скорость более 300 километров в час.