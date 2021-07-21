“Где можно взять паспорт вакцинации без вакцинации?”: Возлюбленная эстонского рэпера Beebilõust задалась вопросом в соцсетях

Ингрид Мянд разместила в социальных сетях фотографию, на которой спросила своих подписчиков, знают ли они кого-нибудь, через кого можно получить паспорт вакцинации, не прибегая к самой вакцинации.

Фотография уже удалена.

После этого она выставила новую фотографию, где написала: “Инстаграм удалил мою прошлую запись. В любом случае успокойтесь, я хотела посмотреть на реакцию людей, и я это получила. 100+ людей написали, чтобы я поделилась с ними контактами тоже. В течение пяти минут уже появился человек, который был готов поделиться контактом. В целом — мне написали четыре человека. И пару человек разозлились из-за моей просьбы. И я уже переболела, спасибо за внимание.”

Портал Kroonika попытался связаться с Ингрид, чтобы попросить ее прокомментировать свою просьбу, но девушка не ответила.

Цифровые COVID-сертификаты — это цифровое доказательство того, что человек: был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. Сертификаты выдаются государственными учреждениями. Он может быть выдан, например, центрами тестирования или учреждениями здравоохранения, или он может быть выдан непосредственно через портал электронного здравоохранения. Информация о том, как получить сертификат, должна быть опубликована органами здравоохранения.

Вакцины COVID-19, паспорта вакцинации и фальшивые бумаги с отрицательным результатом в настоящее время продаются на черном рынке. Например, дозы вакцины AstraZeneca или Sputnik варьируются от 500 до 750 долларов, сообщает BBC. Поддельные паспорта вакцинации неизвестные торговцы продают всего за 150 долларов.

Ученые заметили резкое увеличение продаж доз вакцины на черном рынке, но BBC не смогли определить, являются ли эти дозы настоящими или нет.

Черный рынок — это часть Интернета, к которой можно получить доступ только через определенные инструменты браузера.

Рэпер Beebilõust и Ингрид вместе уже более шести лет, у них есть двухлетняя дочь. В конце прошлого года они искали более приятное место для жизни. В то время рэпер написал в социальных сетях: “Поменять дом — это действительно круто, поэтому с октября мы снова ищем новый дом”.