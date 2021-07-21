Эстонская спортсменка сексуально села на шпагат на пляже в Греции

Сама Эндла начинала с групповой гимнастики и только в 22 года нашла свое призвание — фитнес, сообщает Kroonika.

В каком возрасте детям лучше всего начать заниматься поднятием тяжестей? “До 15 лет необязательно ходить в спортзал или начинать силовые тренировки”, — считает Эндла.

Изначально, по словам Эндлы, следует начинать с общих тренировок, а когда дети подрастут, сосредоточиться на позировании и силовых тренировках.

“Я очень рада возможности снова путешествовать”, — написала спортсменка под своей фотографией в Инстаграме.