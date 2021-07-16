Американскую порноактрису нашли застреленной в автомобиле

Правоохранительные органы не исключают версии, что это могло быть самоубийство. По словам детектива Дэйва Питека, "самоубийство – это то, к чему склоняется расследование, в настоящее время нет доказательств, которые бы отрицали это". Об этом сообщает издание The Sun.

Близкие знакомые 31-летней женщины заявили, что последнее время Далия была в состоянии тяжелой депрессии после того, как узнала о страшном диагнозе - раке груди четвертой стадии.

"Она была очень веселой, и у нее было большое сердце. Но, к сожалению, борьба с раком груди сказалась на ее психическом здоровье…" – сказал продюсер Аксель Браун.

Скай начала работать в порноиндустрии в декабре 2010 года после того, как ее заметил один из агентов на Myspace и предложил подписать с ним контракт.С тех пор она снялась в 355 порнофильмах. В мае 2014 года Скай дебютировала в качестве режиссера.