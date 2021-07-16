Что чаще всего забывают представители знаков Зодиака

Девы частенько забывают о конфиденциальности. Они привыкли высказывать свое мнение, даже если их никто не спрашивал. Эти представители зодиакального круга — кладезь непрошенных советов. Девы абсолютно не осознанно ранят своих близких жесткой критикой. У них нет злого умысла: сделать вам больно. Просто эти представители стихии земли забывают, что такое тактичность.

Львы частенько забывают, что неоправданный риск может быть опасен. Они любят экстрим и выплеск адреналина. Эти представители зодиакального круга могут устроить на свой день рождения сплав по горной реке или прыжок с парашютом. При этом они абсолютно не подумают, что далеко не всем гостям такие развлечения придутся по нраву. Огненные Львы вовсе не эгоистичны, они просто забывчивы.

Эти представители зодиакального круга забывают прощать. Они мстительны и редко дают кому-то второй шанс. Они не признают чужих ошибок. При этом свои собственные огрехи Раки часто не замечают. Они часто теряют хороших друзей и разрывают все связи с близкими из-за своей мстительности.

Близнецы частенько забывают ценить время, причем не только чужое, но свое. Они настолько не собраны, что могут потратить впустую несколько часов. Если вам не нравится данная черта характера этих представителей зодиакального круга, то лучше сказать им об этом напрямую. Близнецы, конечно, пообещают все исправить, если не забудут.

Тельцы точно не забудут выключить дома утюг или плиту. Они помнят обо всех днях рождениях, даже дальних родственников или бывших одноклассников. Но вот, о чем действительно забывают рожденные в период с 21 апреля по 20 мая, так это о правилах. Они могут игнорировать ПДД или не соблюдать этикет. И дело не в их невоспитанности, они просто забывчивы.

Эти представители зодиакального круга помнят обо всех мелочах. Однако частенько Овны забывают о главном. Они могут не поздравить свою вторую половинку с годовщиной или близкого друга с днем рождения. Не нужно обижаться на людей, рожденных под этим знаком зодиака. Лучше напомнить им заранее о грядущем празднике. Или хотя бы намекнуть, что скоро ожидается торжество.

Весы

Весы привыкли вешать лапшу на уши окружающим. Причем делают они настолько плохо, что каждый раз попадаются на своем вранье. Эти представители воздушной стихии попросту забывают кому и что они говорят. Они могут одному и тому же человеку рассказывать одну и ту же историю, добавляя туда все больше неправдоподобных деталей. Если Весам указать на их ложь, они не будут извиняться или оправдываться. Они просто продолжать врать, придумывая еще больше небылиц.

Скорпион

Заниженной самооценкой Скорпионы точно не страдают. Эти представители водной стихии забывают о том, что планета не крутится вокруг них. Рожденные в период с 23 октября по 21 ноября не могут понять, что окружающие не должны перед ними преклоняться. Эгоцентризм Скорпионов не мешает им жить. Скорее эта черта характера действует на нервы окружающим. К тому же Скорпионы по природе своей обидчивы. Говоря этому водному знаку, что он не самый главный в мире, вы рискуете раз и навсегда испортить отношения.

Стрелец

Стрельцы забывают о людях, как только те, становятся им не нужны. Эта черта характера очень мешает представителям огненной стихии выстраивать коммуникативные связи. Зато рожденные под этим знаком не страдают из-за разрыва с бывшими. Они попросту забывают о партнерах, с которыми уже завершили отношения.

Козерог

Козероги в погоне за выгодой и славой забывают о других людях. Их эгоизм не мешает им строить успешную карьеру. Но вот испортить отношения с окружающими они могут легко. Представители стихии земля забывают, что люди вокруг — это не ресурс для достижения целей. Козерогам стоит научиться относится к другим с должным уважением.

Водолей

Водолеи забывают, что они — не единственные в этом мире. Рожденные в период с 20 января по 19 февраля абсолютно не ценят время и личное пространство других людей. Эти представители воздушной стихии могут опоздать на встречу, заставив ждать себя час, а то и два под дождем. Причем они даже не будут извиниться перед компаньоном. Водолеям стоит научиться вежливости и тактичности, чтобы избежать конфликтов и ссор.

Рыбы

Эти представители водной стихии — рекордсмены среди других знаков зодиака. Они забывают абсолютно обо всем. Рыбы могут уйти на работу, оставив включенную плиту. Рожденные под этим знаком могут оставить стиральное белье в машине на неделю. Эти представители зодиакального круга могут забыть даже детей забрать в магазине. Конечно, они возвращаются за своими отпрысками, правда не сразу. Рассеянность Рыб портит жизнь не только им самим, но и окружающим.