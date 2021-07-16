“Читает по титрам”: известная певица рассказала о теряющем слух Борисе Корчевникове

“У Бориса большие проблемы со слухом, — сообщала Алиса. — Когда снимается передача, то подключены все службы, чтобы он мог быть в кадре. Работает четыре монитора, через которые ему помогают слышать собеседника и задавать вопросы. Но Борис все читает по титрам”.

Впервые о болезни известного журналиста заговорили еще в 2015 году, когда он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Телеведущему пришлось делать трепанацию черепа и пройти через длительное гормональное лечение. Корчевников отмечал, что это событие полностью изменило его жизнь и заставило пересмотреть свои взгляды. Тогда же он начал стремительно терять слух.

Что же касается Алисы Мон, то она не впервые раскрывает секреты телевизионного закулисья. В феврале 2021 года она поучаствовала еще в одном популярном шоу — “Секрет на миллион” на канале НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева задавала довольно смелые и острые вопросы. Но, как оказалось, она их только озвучивает. “Там главная не Лера, а редактора программы, они все составляют и придумывают”, — сообщила Мон.