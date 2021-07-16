“Остался непонятым”: коллеги и друзья вспоминают Петра Мамонова

Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет после долгой борьбы с коронавирусом. Новость о смерти звезды стала потрясением для всех, кто его знал. Режиссер Павел Лунгин, который неоднократно работал с Мамоновым, одним из первых принес соболезнования. “Я чувствую, что осиротел. Очень одиноко. Петр был не похожим ни на кого человеком. Я таких, как он, никогда не встречал. И, наверное, уже никогда не встречу. Думаю, что он до конца оказался непонятым, нераскрытым. Многого не успел. Но всегда шел к истине”, — поделился режиссер.

Не смогла остаться в стороне и актриса Мария Миронова, которая была лично знакома с Мамоновым. “Светлый человек, любимый многими, а их так мало. Светлая память”, — рассказала артистка.

А вот Борис Гребенщиков даже не смог подобрать слова во время общения с журналистами. Позднее он попросил поклонников молиться за душу Мамонова. Музыканты были знакомы много лет и хорошо общались, поэтому для Гребенщикова эта потеря стала очень личной.

Певица Валерия тоже была шокирована печальными новостями. Как оказалось, звезда всегда восхищалась талантом Мамонова. “Вспоминаю момент, когда он открылся для меня как музыкант. Я была на концерте, в то время, какого-то полуподпольного рок-клуба. В первой части выступала группа “Машина времени”, а во второй — “Звуки Му”. Петр — очень экстравагантный и необычный музыкант. Тогда таких просто не было. И музыка, которую они играли, была очень оригинальной. Он мог сделать еще очень много для культуры и для наших людей. Безмерно жаль, что сегодня его не стало. Светлая память”, — рассказала Валерия.