Вслед за Бузовой МХАТ пригласил Леонида Якубовича

Еще одну роль в новом спектакле сыграет актриса театра Табакова Дуся Германова. Руководство МХАТа планирует и дальше приглашать на театральную сцену непрофессиональных актеров. В какой конкретно постановке будут заняты Германова и Якубович, пока не уточняется: интрига!