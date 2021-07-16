Шоубиз
16.07.2021, 21:00

Вслед за Бузовой МХАТ пригласил Леонида Якубовича

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Российский телеведущий Леонид Якубович примет участие в спектаклях МХАТ имени Горького. Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Как ожидается, знаменитость выйдет на сцену уже в новом сезоне, — пишет “МК”.

Еще одну роль в новом спектакле сыграет актриса театра Табакова Дуся Германова. Руководство МХАТа планирует и дальше приглашать на театральную сцену непрофессиональных актеров. В какой конкретно постановке будут заняты Германова и Якубович, пока не уточняется: интрига!

Художественный руководитель театра отметил, что недавнее участие в спектакле телеведущей Ольги Бузовой наглядно продемонстрировало живой зрительский интерес. Российская публика очень ценит участие непрофессиональных актеров в постановках театра.

Напомним, что Бузова сыграла в постановке «Чудесный грузин», повествующей о жизни молодого Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила роль шпионки Беллы Шанталь. Ее участие в спектакле спровоцировало настоящий скандал. Многие представители отечественного шоу-бизнеса подвергали критике решение руководства театра. Тем не менее спектакль собрал огромное количество зрителей.

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