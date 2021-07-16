16.07.2021, 22:20
Впервые в истории российский фильм получил Гран-при конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля(1)
Нон-стоп Продакшн
Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино “Особый взгляд” на 74-м Каннском кинофестивале за фильм “Разжимая кулаки” (Les poings desserres). Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с британским режиссером Андреа Арнольд, — сообщает ТАСС.
Приз со сцены зала “Дебюсси” получил продюсер фильма Александр Роднянский в связи с тем, что режиссер картины не успела вернуться на церемонию.
“К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас”, — отметил Роднянский, принимая награду. По его словам, “Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма”.
События картины разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.