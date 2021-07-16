Впервые в истории российский фильм получил Гран-при конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля

“К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас”, — отметил Роднянский, принимая награду. По его словам, “Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма”.