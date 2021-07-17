“Все ждут, когда уже умрет МакSим”: Сергей Шнуров вернулся к поэзии “на злобу дня” и многих разозлил по-настоящему

Лидер “Ленинграда” нередко высказывается на актуальные темы в стихотворной форме. Так он комментировал политические, социальные и культурные явления, а также вступал в словесный баттл с Ксенией Собчак и Иосифом Пригожиным.

Сегодняшние стихи посвящены тем, кто ушел, а также тем, кто болеет. Например, несколько строчек есть и о певице МакSим, которая находится между жизнью и смертью:

“…Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь, засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрет МакSим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей”.

По словам 48-летнего музыканта, блогеры и социальные сети специально нагнетают обстановку, тем самым повышая охваты, рейтинги и количество подписчиков. При этом сам Шнуров не хочет скорбеть и пытается верить в лучшее:

“Я мог бы тоже поскорбеть. Но на фиг.

Не гуманист я. В этом правда ваша.

Там где ваш круг, там вижу я овал.

Даже когда продюсер умер “Ералаша”,

Тогда публично я не горевал”.

Напомним, певица МакSим уже почти месяц находится на ИВЛ, ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

А создатель “Ералаша” Борис Грачевский умер в начале года. Он заразился коронавирусом, после чего был госпитализирован. Казалось, что ему стало лучше после терапии. Но состояние вдруг резко ухудшилось — режиссер скончался.

Нельзя сказать, что реакция на опус получилась восторженной. Многие посчитали стихотворение резким и неуместным: “А сам туда же, только надо воткнуть другим”, “Подлый пост”, “Не тот случай, чтобы свое красноречие и незаурядность показывать”, “Когда чел публично заявляет, что он не будет публично комментировать смерть Мамонова, он публично комментирует смерть Мамонова”, “Какой-то вы стали мерзенький, Сергей. Вроде, по делу все, но хочется вытереться”.