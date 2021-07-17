Вселенная “Игры престолов” пополнится анимационными проектами

В январе издание впервые сообщило, что HBO работает над анимационным проектом для взрослых по фэнтезийной вселенной “Игры престолов” Джорджа Мартина. Сейчас журналисты узнали о работе сервиса над еще двумя проектами.

The Hollywood Reporter представил подробности об одном из трех проектов. Предположительно, действие будет происходить на территории И-Ти, которую не показывали в оригинальном сериале. И-Ти считается одним из старейших и наиболее продвинутых обществ в фэнтезийном мире “Игры престолов”, оно создано по образу Имперского Китая.

"Симпсонов" (см. скриншот) мы не считаем: они сами выбирают, в каких вселенных появляться.

В то же время, по данным издания, HBO отказался от работы над проектом “Блошиное Дно” (“Flea Bottom”) о трущобах Королевской гавани (в “Игре престолов” там скрывалась Арья Старк).

Ранее сообщалось, что идет работа над тремя игровыми проектами. События “Дома Дракона” разворачиваются примерно за 300 лет до “Игры престолов”. Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления в Вестеросе. Премьера ожидается в 2022 году. “Девять плаваний”, расскажет о морских приключениях Корлиса Велариона. Еще один спин-офф имеет на данный момент рабочее название “Десять тысяч кораблей”. Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса.