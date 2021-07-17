Лолита раскрыла страшные диагнозы дочери

57-летняя Лолита оберегает дочь от общественности. Именно по этой причине она отправила наследницу в Киев — там девушка живет вместе с бабушкой.

Дело в том, что 22-летняя Ева страдает от серьезного недуга. Лолита откровенно рассказала, с какой же болезнью столкнулась дочь. “Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно”, — сообщила артистка.

Милявская уточнила, как психическое заболевание проявляется у наследницы. “Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: “Мамочке больно, мамочке больно…” — поделилась Лолита в “ДНК-шоу” на канале “Пятница!”.

Но это еще не все. Также у Евы синдром Жакена: он поражает мозг, печень и сердце.

Исполнительница не раз отмечала, что во всем поддерживает наследницу. Также Лолита подбадривает Еву, делая ей комплименты. “Дочь будет расти в том, что мне недодали с лихвой. В вербальном смысле. Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее”, — ранее откровенничала Милявская.

Лолита родила дочь в ноябре 1998-го. По документам отец девочки — третий муж певицы Александр Цекало. Кто же является биологическим родителем Евы, Милявская не собирается говорить.