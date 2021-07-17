“Даже тут ухитрился”: похороны Петра Мамонова пошли не по сценарию

Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря. Там же состоялось отпевание. Проводить музыканта в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги. Среди присутствующих был замечен и режиссер Павел Лунгин — лидер группы “Звуки Му” сыграл главную роль в его фильме “Остров”.

Жена поэта, Ольга Ивановна, не смогла выступить с речью — она все время плакала и почти ни с кем не контактировала. Женщина до последнего верила, что супруг сумеет побороть болезнь, но чуда не случилось.

Из церкви гроб с телом артиста вынесли под звуки колоколов и пение. После церемонии траурная процессия направилась в подмосковный город Верея, где Мамонов жил последние 25 лет. Артиста похоронили на местном кладбище.

Но на самих похоронах произошел непредвиденный случай: гроб не поместился в могилу, ее пришлось расширять, сообщает Telegram-канал “Толстые люди в просторных футболках”. Отмечается, что на пришедших на прощание с артистом это произвело сильное впечатление.

“Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом”, — отмечается в сообщении. Стоит отметит, что по народным поверьям, это может значить либо то, что земля отказывается принять покойного, либо, что вслед за этим в доме может последовать еще одна смерть.