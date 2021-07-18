“Приятного мало”: жена Михаила Боярского рассказала о его состоянии

“Температуры у него нет, слава богу, — сообщила Народная артистка России. — Но он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия — ну, вы сами понимаете, он болеет коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало”.

Говорить о выписке Михаила Боярского, уточнила Лариса Луппиан, пока что преждевременно — он покинет стационар не раньше, чем получит отрицательный тест. Однако динамика, судя по всему, вполне положительная: супруга знаменитого актера надеется, что это произойдет уже на следующей неделе.

Напомним: информация о том, что Михаила Боярского госпитализировали с COVID-19, появилась в минувшую среду, 14 июля. Поводом для обращения к врачу стало недомогание, открывшееся у легендарного актера на фоне аномальной жары — коронавирус же у него обнаружили практически случайно.

Кстати, ранее — еще в феврале — Боярский прошел вакцинацию, и многие стали задавать ехидные вопросы: как же он тогда заболел, не помогает вакцина, получается? Профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Алексей Яковлев пояснил, ничего удивительного в подобной ситуации нет. “Уже не раз отмечалось, что вакцинация не спасает от заражения, как такового, — уточнил эксперт. — Вирус все равно проникает в организм и может там закрепляться. Другое дело, что прививка снижает опасность возникновения тяжелых осложнений и летального исхода. Причем снижает очень и очень существенно — по разным оценкам шансы выжить у привитого пациента с COVID-19 повышается по меньшей мере в 1 000 раз”.