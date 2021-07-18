Разбитое сердце и “животное нутро”: Егор Крид и Валя Karna.val заочно выясняют отношения

Все началось еще в середине недели, когда Егор Крид неожиданно стал делиться откровениями в Instagram. Артист написал, что ему разбили сердце. Разумеется, поклонники тут же предположили, что речь идет об отношениях с Валей Karna.val. Звездам давно приписывали роман, хотя они сами не комментировали слухи.

Ситуация прояснилась после того, как Крид выпустил новый альбом. Сразу несколько треков оказались посвящены Вале. “Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал”, — читает Егор в композиции.

Поклонники долго ждали реакции Вали, и она действительно последовала. Девушка записала видео для TikTok, в котором обратилась к какому-то мужчине. “Показал свое животное нутро, трус”, — заявила Karna.val на камеру. Под чужой звук, правда.

Разумеется, по Сети тут же разлетелась информация, что послание адресовано Криду. Менеджер Вали Заир Юсупов тоже неоднозначно прокомментировал ситуацию. “Сколько горькой правды скрывает эта маленькая девочка. Минимум минус две карьеры”, — заявил мужчина.

Напомним, что Егору и Вале стали приписывать роман еще в 2020 году после того, как они вместе поработали над клипом “Девочка с картинки”. Позднее влюбленные вместе отдыхали в Арабских Эмиратах. Однако о статусе своих отношений они никогда не распространялись. Некоторые хейтеры и вовсе уверены, что вся эта история была нужна обоим лишь для хайпа.