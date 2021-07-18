3 привычки, изменяющих биологический возраст

“Старение является основной причиной болезней во всем мире, и хотя хронологическое старение (время от рождения) неизбежно, биологическое старение (ваш функциональный возраст) — нет”, — пояснил Уорд.

Итак, как можно изменить свой биологический возраст?

Во-первых, вы должны продолжать двигаться. “Нельзя отрицать, что упражнения полезны для нашего тела и ума, сохраняя при этом здоровье наших сердец, поскольку они качают кровь по всему телу”.

Во-вторых, вы должны потреблять “суперпродукты, бросающие вызов возрасту”. “Мы все время слышим о суперпродуктах, и всеобъемлющая польза для здоровья от радужной диеты и сокращения потребления мяса хорошо задокументирована, и в результате они могут помочь продлить срок вашего здоровья (годы здоровой и полной функциональности). жизнь) и продолжительность жизни”, — говорит Уорд.

Есть ли какие-то особые продукты, которые могут поддерживать процесс старения? Г-н Уорд обратил внимание на обзор, опубликованный в журнале Elsevier, в котором изучалась литература о способности ферментированных продуктов замедлять старение и увеличивать продолжительность жизни. В обзоре цитируется ряд исследований, в которых сообщается о ряде преимуществ, связанных с замедлением старения, от употребления ферментированных продуктов.

“Худшее, что вы можете сделать, пытаясь улучшить общее состояние здоровья и долголетие, — это пренебречь восстановлением, поскольку это может вызвать чрезмерный уровень усталости или травм”, — пояснил г-н Уорд. Как он объяснил, сон и внимательность — жизненно важные способы восстановить силы.