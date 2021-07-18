Бритни Спирс объявила забастовку

“Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я занималась этим последние 13 лет, — написала певица в своем инстаграме. — Это опекунство убило мои мечты. Все, что у меня осталось, это надежда. А надежда — это единственное в мире, что очень сложно убить”.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

В конце июня певица впервые за два года выступила в суде по делу об опекунстве, потребовав прекратить опеку над собой. Спирс заявила, что ее принуждают работать, принимать литий, а также запрещают вновь иметь детей.

На данном этапе судебных слушаний певице разрешили нанять собственного адвоката. Им стал Мэттью Розенгарт, специализирующийся на защите американских знаменитостей в суде.