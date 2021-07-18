18.07.2021, 19:58
110-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия(1)
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Бонита Гибсон из американского города Кантон, штат Мичиган, отметила день рождения в доме престарелых в кругу друзей и родных. Год назад она болела COVID-19, однако перенесла инфекцию в легкой форме. Это была не первая эпидемия в ее жизни: она застала испанский грипп и вспышку полиомиелита в США в начале XX века, — рассказывает Lenta со ссылкой на FOX2.
Женщина вышла замуж в разгар Великой депрессии в 1930 году и поделилась воспоминаниями об этом нелегком времени. “У нас не было денег, и мы с мужем два года прожили в палатке, потому что не хотели жить с кем-то еще”, — говорит она.
Кроме того, Гибсон рассказала, что в те годы почти не было автомобилей и нормального медицинского обслуживания. “Все передвигались на лошадях и повозках. — вспоминает она — Если ты заболевал чем-то, то либо выздоравливал сам, либо отправлялся на кладбище”.
На вопрос о секрете долголетия Гибсон ответила: “Я думаю, дело в доброте и любящих людях, которые всегда окружали меня и помогали принимать правильные решения”.