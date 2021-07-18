110-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

Женщина вышла замуж в разгар Великой депрессии в 1930 году и поделилась воспоминаниями об этом нелегком времени. “У нас не было денег, и мы с мужем два года прожили в палатке, потому что не хотели жить с кем-то еще”, — говорит она.

Кроме того, Гибсон рассказала, что в те годы почти не было автомобилей и нормального медицинского обслуживания. “Все передвигались на лошадях и повозках. — вспоминает она — Если ты заболевал чем-то, то либо выздоравливал сам, либо отправлялся на кладбище”.

На вопрос о секрете долголетия Гибсон ответила: “Я думаю, дело в доброте и любящих людях, которые всегда окружали меня и помогали принимать правильные решения”.