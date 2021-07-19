Игорь Корнелюк рассказал о печальных последствиях коронавируса

Накануне Корнелюк принимал участие в концерте в рамках фестиваля “Славянский базар в Витебске”. За кулисами артист сообщил, что испытывал сильный дискомфорт на сцене.

“Я переболел этой заразой-коронавирусом и получил осложнение. У меня появились ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Теперь я должен с этим разбираться, потому что сейчас вышел на сцену и почувствовал жжение в груди. До ковида ничего подобного у меня не было. Никаких проблем с сердцем не наблюдалось”, — признается певец.

Ковидом переболела вся семья Корнелюка, но сложнее всех пришлось 38-летнему сыну музыканта. Антон попал в больницу — врачи выявили у него поражение легких. Сейчас с звездным наследником все хорошо, успокаивает публику певец, специалисты вовремя приняли меры и не позволили запустить ситуацию.

“Что касается меня, то у меня теперь много антител. Если кому надо, могу дать их на рассаду”, — отшучивается исполнитель.

Несмотря на шутливый тон, певец не скрывает, что ковид наложил ощутимый отпечаток на здоровье, теперь ему приходится чаще обращаться к врачам по поводу проблем с сердцем.

Сейчас Игорь проходит лечение и сетует на множественные ограничения: “У меня теперь появились дополнительные обязанности. Перед тем как делать гимнастику, выполняю еще упражнения для сосудов, сердца, мозга, мышц, шеи. Стараюсь ограничивать себя в питании. Самая простая диета — не жрать. В юности ел от души, любил компании, мог выпить. Сейчас не позволяю себе ничего. Что такое спиртное, я забыл вообще. Когда приходят гости, могу выпить бокал сухого хорошего португальского вина. А вообще, все самое прекрасное на свете либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению!”